В Берлине боятся, что немецкая медицина не справится с пандемией
9 ноября 2020, 16:36[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Система здравоохранения Германии может не справиться, если пандемия усилится. Такие опасения высказал глава немецкого минздрава Йенс Спан.
Германия ужесточила антикоронавирусные меры, но они пока не помогают. Эпидемиологическая ситуация усугубляется. Это вызывает опасение у главы Минздрава Германии.
«Система здравоохранения пока справляется с нынешними цифрами», — заявил Йенс Спан: «Но она на грани».
Нынешняя ситуация в Германии достаточно сложная. На прошлой неделе количество новых заболеваний за сутки выросло до среднего уровня около 20 тысяч человек. Примерно 2 процента или 400 человек нуждаются в интенсивной терапии. В отделениях интенсивной терапии пациенты находятся в среднем 15 дней. Это значит, что коечный фонд в Германии скоро закончится.
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