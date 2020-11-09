Во Франции нашли письмо вековой давности

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9 ноября 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

Письмо столетней давности обнаружено во Франции. Послание было отправлено голубиной почтой, но судя по всему, не долетело до адресата.

Это письмо было найдено парой, которая отправилась на прогулку. Послание было запечатано в крохотную капсулу. И судя по тексту его отправлял какой-то пехотинец.

«Взвод Поттхоф попал под огонь на западной границе участка», — написано в послании едва разборчивым почерком: «Взвод Поттхоф принял бой и отступил через некоторое время. В Фехтвальде половина взвода была выведена из строя. Взвод Поттхоф отступил с большими потерями».

Послание датировано 16 июля. Год неразборчив. Пока исследователи еще пытаются понять указан 1910 или 1916 год. Вероятнее всего, отправлено послание было в 1916 году. Под обстрел «взвод Поттхоф» мог попасть во время Первой мировой войны, а она длилась с 1914 по 1918 год.