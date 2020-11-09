Во Франции нашли письмо вековой давности

9 ноября 2020, 15:06[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Письмо столетней давности обнаружено во Франции. Послание было отправлено голубиной почтой, но судя по всему, не долетело до адресата.
Это письмо было найдено парой, которая отправилась на прогулку. Послание было запечатано в крохотную капсулу. И судя по тексту его отправлял какой-то пехотинец.
«Взвод Поттхоф попал под огонь на западной границе участка», — написано в послании едва разборчивым почерком: «Взвод Поттхоф принял бой и отступил через некоторое время. В Фехтвальде половина взвода была выведена из строя. Взвод Поттхоф отступил с большими потерями».
Послание датировано 16 июля. Год неразборчив. Пока исследователи еще пытаются понять указан 1910 или 1916 год. Вероятнее всего, отправлено послание было в 1916 году. Под обстрел «взвод Поттхоф» мог попасть во время Первой мировой войны, а она длилась с 1914 по 1918 год.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.