Великобритании пророчат стать изгоем

Аргументы Недели → В мире 13+

9 ноября 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Великобритания рискует стать международным изгоем. Эти прогнозы связывают с победой Байдена на выборах.

Победивший на выборах президента США Джо Байден выразил озабоченность по поводу идеи Великобритании в одностороннем порядке внести поправки в международное соглашение по Ирландии. Это тут же вызвало озабоченность у британского политического истеблишмента.

«Правительство должно остановиться и подумать», — говорят в кулуарах политических партий: «Какой смысл превращать Соединенное Королевство в международного изгоя, как раз в тот момент, когда появляется новый президент Соединенных Штатов».

Джо Байден имеет ирландские корни. После его победы на президентских выборах британская политическая элита пребывает в большом возбуждении. Официальному Лондону пророчат стать изгоем на международной арене. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун раскритиковал Brexit.

«Байден предпочел бы, чтобы Великобритания осталась в ЕС», — заявил Гордон Браун: «Он также обеспокоен соглашением по Ирландии. Полагаю, он расторгнет торговую сделку с Великобританией, если мы каким-то образом нарушим ирландский договор».

Гордон Браун известный критик Brexit. Он и ранее критиковал выход Великобритании из состава Евросоюза.