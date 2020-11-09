Уйгурских боевиков защитят Соединённые Штаты

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9 ноября 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

«Исламское движение Восточного Туркестана» было удалено американским правительством из списка террористических организаций. Оно было внесено в данный перечень 16 лет назад, когда Вашингтон пытался втянуть Пекин в войну против террора.



В Российской Федерации, ЕС данная организация запрещена. В Китае считают, что уйгуры-подпольщики пытаются отсоединить Синьцзян от основной территории страны. Группировка уйгуров причастна к нападениям на полицейских на территории Китая. Также многие уйгуры отправились на войну в Сирию, пополняя ряды исламистов.



США пытается обвинить Китай в незаконном аресте одного миллиона уйгур-мусульман. По заявлениям Вашингтона, они находятся в специальных лагерях, где их переучивают и воспитывают в духе коммунистического государства. Организация «Проект прав человека для уйгуров», располагающаяся в США, заявила, что Пекин раздувает угрозу уйгуров.



