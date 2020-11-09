Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал происходящее в стране катастрофой

Аргументы Недели → В мире 13+

9 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине установлены новые антирекорды по количеству заболевших и погибших за сутки. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал происходящее катастрофой. По его мнению, врачи должны делить пациентов на категории. Те, у кого имеется больше шансов на выживание, должны получать помощь в первую очередь.



Самая тяжёлая ситуация сложилась в западных регионах страны: в Житомирской, Хмельницкой областях. Коронавирусом заболели многие известные политики, общественные деятели. В больницах не хватает мест. В Минздраве предупреждают, что система может не выдержать нагрузки. Власть в условиях пандемии ведёт себя очень нерешительно. Фактически Киев самоустранился от решения проблем. Регионы вынуждены самостоятельно принимать решения, координировать работу медицинских учреждений.



Ситуацию осложняет экономический кризис, который начался весной текущего года. После первой волны более 30% предприятий не смогли начать работу. Регионы всё дальше отдаляются от Киева. Граждане понимают, что надеяться на центральную власть нет смысла. После победы в регионах местных кандидатов и партий, влияние центральной власти заметно ослабло.



