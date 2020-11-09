Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Румыния ужесточила ограничительные меры из-за коронавируса

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Румыния ужесточила ограничительные меры из-за коронавируса
Фото: соцсети

В Румынии 9 ноября вступают в силу новые ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, в стране начинает действовать комендантский час и обязательный масочный режим.

Как заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раед Арафат, с 23:00 до 05:00 запрещено свободное перемещение граждан. Тем, кто находится на улице в ночное время, нужно будет предъявлять документы, подтверждающие эту необходимость: рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.

Кроме того, все школы страны перейдут на дистанционное обучение.

НХ

В мире

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

Российские ВКС разбомбили в Сирии силы террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Данная организация устроила теракт в петербургском метрополитене весной 2017 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью