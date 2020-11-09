Румыния ужесточила ограничительные меры из-за коронавируса

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9 ноября 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Румынии 9 ноября вступают в силу новые ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, в стране начинает действовать комендантский час и обязательный масочный режим.

Как заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раед Арафат, с 23:00 до 05:00 запрещено свободное перемещение граждан. Тем, кто находится на улице в ночное время, нужно будет предъявлять документы, подтверждающие эту необходимость: рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.

Кроме того, все школы страны перейдут на дистанционное обучение.