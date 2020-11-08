Трамп лишится спецальной защиты Twitter

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8 ноября 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот twitter-странички Дональда Трампа

Проигравший на выборах Дональд Трамп будет подчиняться общим правилам Twitter. Это произойдет после того, как Джо Байден вступит в должность президента Соединенных Штатов.

По правилам Twitter сообщения, затрагивающие общественные интересы и нарушающие правила этой социальной сети, удаляются. Исключения делаются для лидеров государств. В этом случае к записям прикрепляются специальные уведомления.

«Этот принцип применяется к действующим мировым лидерам и кандидатам на пост главы государства», — заявляет Twitter: «К частным гражданам, которые перестали занимать этот пост это правило не применяется».

Пока Дональд Трамп еще считается действующим президентом. Победивший на выборах Джо Байден считается избранным президентом. В должность он вступит после инаугурации.

После проигрыша на выборах Дональд Трамп разразился целой серией твиттов. Они уже помечены специальным уведомлением. Судя по всему, Twitter относит эти высказывания к категории нарушающих правила. После инаугурации Джо Байдена подобные записи будут удаляться.