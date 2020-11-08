В 60 городах США возможны вооруженные стычки между протестными движениями

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8 ноября 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американская пресса сообщает о готовящихся в 60 городах вооруженных столкновениях между сторонниками Республиканской партии и участниками протестного движения Black Lives Matters (жизнь черных имеет значение). Отмечается раскол в американском обществе. Все чаще можно увидеть людей с оружием в руках на улицах американских населенных пунктов, сообщают западные СМИ.

Многие сторонники Трампа с недоверием относятся к результатам прошедших президентских выборов. В Фениксе толпа недовольных скандировала: «Прекратите воровство!». В Детройте проведению протестной акции помешали активисты движения Black Lives Matters (жизнь черных имеет значение). Они затеяли драку с выступающими в поддержку Трампа. В соц-сетях распространяются призывы к активным протестным выступлениям под лозунгом #StopTheSteal (остановить кражу, имеются ввиду: голоса избирателей). Так же в чатах обсуждаются намерения вооруженным путем дать отпор активистам Black Lives Matters (жизнь черных имеет значение).