Очевидцы сообщили о задержании в Минске «Мисс Белоруссии – 2008»

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8 ноября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ольга Хижинкова, Фото: Instagram

Очевидцы сообщили, что в Белоруссии начались массовые задержания на несанкционированной акции протеста в центре Минска. Отмечается, что помимо 20-ти человек на автозаке увезли обладательницу титула «Мисс Белоруссия-2008» Ольгу Хижинкову.

Собеседник рассказал, что Хижинкову задержали на площади Свободы, одной из основных точек сбора оппозиции в воскресенье. «Мисс Белррусии-2008» поддержала продолжающиеся в стране акции протеста, после чего уволилась из Национальной школы красоты, где работала последнее время.

Ранее сообщалось, что оппозиция призвала провести 8 ноября в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию – «марш народовластия».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Хижинкова (@volgena) 25 Окт 2020 в 11:59 PDT