Очевидцы сообщили о задержании в Минске «Мисс Белоруссии – 2008»
8 ноября 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Очевидцы сообщили, что в Белоруссии начались массовые задержания на несанкционированной акции протеста в центре Минска. Отмечается, что помимо 20-ти человек на автозаке увезли обладательницу титула «Мисс Белоруссия-2008» Ольгу Хижинкову.
Собеседник рассказал, что Хижинкову задержали на площади Свободы, одной из основных точек сбора оппозиции в воскресенье. «Мисс Белррусии-2008» поддержала продолжающиеся в стране акции протеста, после чего уволилась из Национальной школы красоты, где работала последнее время.
Ранее сообщалось, что оппозиция призвала провести 8 ноября в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию – «марш народовластия».
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