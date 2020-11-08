Арабские Эмираты разрешат алкоголь

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8 ноября 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Власти Объединенных Арабских Эмиратов ослабят законы о личных свободах. Они декриминализируют алкоголь и откажутся от мягких наказаний за «убийства чести».

Арабские Эмираты начали светские реформы. Тамошние власти смягчили законы, которые основаны на мусульманских правилах. Это омрачало репутацию страны за рубежом.

«Иностранцы, проживающие в государстве Персидского залива, также смогут следовать законам своей страны о разводе и наследовании, а не использовать законодательство ОАЭ, основанное на исламском религиозном праве», — сообщают правительственные СМИ Арабских Эмиратов.

В исламской стране решили декриминализировать алкоголь. Кроме того, там заявляют об отказе от мягких наказаний за «убийства чести». В добавление к этому, новые законы будут предусматривать более жесткие наказания для мужчин за домогательства.

Ранее алкоголь в Арабских Эмиратах был доступен для продажи в ресторанах и барах. Покупатели должны были иметь лицензию для покупки и хранения спиртных напитков дома.