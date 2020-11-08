Ватикан пытается защитить библиотеку от хакеров

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8 ноября 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Папа Римский во время еженедельного благословения на скриншоте youtube-видео

Апостольская библиотека Ватикана подвергается хакерским угрозам. В хранилище десятки тысяч документов, представляющих большую историческую ценность и важность. И теперь католическая церковь пытается их защитить.

Ватикан заявил о сотне хакерских атак в месяц. Киберпреступники покушаются на оцифрованные записи в архивах. Теперь католическая церковь пытается защитить библиосвятилище.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что наша цифровая инфраструктура представляет интерес для хакеров», — заявляет Ватикан: «Успешная атака может привести к тому, что коллекция будет украдена, удалена. Кроме того, существует риск манипуляции».

В апостольской библиотеке Ватикана хранится 80 тысяч важнейших исторических документов. В их число входят самая старая сохранившаяся копия Библии, рисунки и письмена Микеланджело и Галилея.

Католическая церковь объявила о сотрудничестве с фирмой, специализирующейся на кибербезопасности. Это необходимо, чтобы защитить цифровые копии исторических реликвий.