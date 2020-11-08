Леонид Слуцкий: Байден называл Россию «главным врагом» США

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8 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после победы Байдена на президентских выборах в США приоритетом России по-прежнему остается нормализация двусторонних отношений.

Российский политик отметил, что по итогам американских выборов, возможен возврат США в Парижское соглашение по климату, а также в СВПД - иранскую «ядерную сделку», но на российском направлении существенных перемен в лучшую сторону ждать не стоит.

«Байден ещё вместе с президентом Обамой запустили маховик нового сдерживания России с чередой санкций различного уровня. В своей предвыборной риторике демократ прямо называл нашу страну «главным врагом» США. Поэтому вряд ли стоит ждать, что кто-то из российских политиков будет аплодировать в этот раз по случаю подведения итогов американских выборов», - подчеркнул Слуцкий.

Тем не менее, политик считает, что Россия готова работать с любым президентом США.

«Нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости. Мы проанализируем все аспекты и возможности в российско-американском диалоге на заседании круглого стола в Госдуме в конце ноября. Мы пока не говорим о новой «перезагрузке», но необходимо искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль на вооружениями, кибербезопасность и мирный космос», - отметил Леонид Слуцкий.