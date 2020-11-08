Байден уверен: «Америка — это маяк для всего мира»

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8 ноября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото: Facebook.com/joebiden

Джо Байден в обращении к нации заявил, что США «должны не завоёвывать весь мир, но показывать пример другим странам». По убеждению объявившего себя победителем на выборах президента США демократа Джозефа Байдена, «Америка — это маяк для всего мира».

Политик всегда «считал, что Америку можно описать одним словом: "возможности"». «И в Америке каждый должен получить возможность осуществить свою мечту. Я верю в возможности нашей страны», — заявил Байден, обращаясь к американцам.

Как заверил Байден, «он намерен быть президентом, который стремится объединять народ, а не разделять его», - передает RT. Согласно обещанию политика нации, у него не будет «синих» штатов и «красных» штатов, только Соединённые Штаты.

78-летний Байден со своей командой намерен восстановить Америку, укрепить её. «Америку снова будут уважать в мире», - подчеркнул политик в обращении к нации.