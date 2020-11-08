Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Байден уверен: «Америка — это маяк для всего мира»

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Байден уверен: «Америка — это маяк для всего мира»
Джо Байден, фото: Facebook.com/joebiden

Джо Байден в обращении к нации заявил, что США «должны не завоёвывать весь мир, но показывать пример другим странам». По убеждению объявившего себя победителем на выборах президента США демократа Джозефа Байдена, «Америка — это маяк для всего мира».

Политик всегда «считал, что Америку можно описать одним словом: "возможности"». «И в Америке каждый должен получить возможность осуществить свою мечту. Я верю в возможности нашей страны», — заявил Байден, обращаясь к американцам.

Как заверил Байден, «он намерен быть президентом, который стремится объединять народ, а не разделять его», - передает RT. Согласно обещанию политика нации, у него не будет «синих» штатов и «красных» штатов, только Соединённые Штаты. 

78-летний Байден со своей командой намерен восстановить Америку, укрепить её.  «Америку снова будут уважать в мире», - подчеркнул политик в обращении к нации.

ИЧ

В мире

Минобороны Азербайджана сообщило о продолжении боевых действий в Карабахе, об уничтожении четырех танков ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о продолжении боевых действий в Карабахе, об уничтожении четырех танков ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило, что днем 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью