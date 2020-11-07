Профессор Константин Сонин: «Байден становится одним из самых слабых президентов в новейшей истории»

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7 ноября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Подсчёт голосов избирателей, отданных в Пенсильвании в ходе выборов президента США, показывает, что представитель от Демократической партии Джо Байден вышел вперёд. Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин считает это громкой заявкой Байдена на победу.



По мнению эксперта, победа Байдена на выборах становится очевидной.

«C учётом того, сколько осталось необработанных бюллетеней и из каких они районов и штатов, это означает, что бывший вице-президент Джо Байден набрал, по текущим оценкам финального результата, необходимое число голосов «выборщиков» от штатов, чтобы стать следующим, 46-м президентом США», - отмечает Константин Сонин.

Тем не менее, по словам профессора, «судебные разбирательства будут тянуться, как всегда, неделями». Хотя, конечно, перевес Байдена в числе голосов на национальном уровне велик и относительно (3-4%), и абсолютно (5-6 миллионов голосов), считает эксперт.

«Выборы 2020 года ещё раз продемонстрировали уникальную устойчивость американской политической системы – у действующего президента нет «вневыборных» рычагов для сохранения власти.Республиканская партия, не считая, президента, выиграла выборы в 2020 году, сохранив, в сложных условия, Сенат и почти захватив обратно Палату представителей, - отмечает Сонин. - Республиканские конгрессмены очень ловко проехали на двух стульях – они (а) получили мощную поддержку от тех избирателей, которых привёл на выборы и в партию Дональд Трамп и (б) получили голоса тех «независимых» и умеренных, чьи голоса перешли от Трампа к Байдену. На президентских выборах эти избиратели проголосовали за Байдена, на местных - за республиканцев».

Эксперт считает, что Трампу «стоит только пожалеть о бездарно проведённой избирательной кампании и вялой реакции на пандемию»:

«Если бы на первых дебатах он вёл себя спокойно, если бы в июле администрация провела бы хотя бы небольшой пакет экономической помощи, если бы хотя бы часть выступлений обращалась к умеренным избирателям, а не ядру, если бы почаще носил маску… С другой стороны, поддержка президента со стороны его ядра так устойчива, что он сразу же становится основным кандидатом от своей партии в 2024 году».

По мнению профессора, президент Байден будет одним из самых слабых президентов в новейшей истории.

«В большинстве случаев раньше победа на выборах сопровождалась мощным усилением в парламенте. Не будет ни серьёзного повышения налогов, ни каких-то реформ в области здравоохранения», - считает Сонин.