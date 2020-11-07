В Британии не хватает 40 тысяч медсестер

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7 ноября 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

медсестра на фото pixabay.com

В Великобритании зарегистрированы 40 тысяч открытых вакансий медсестер. Профсоюзы говорят об острой нехватке медперсонала и призывают правительство быть честным.

Британской медицине грозит сложная зима. Страна переживает вторую волну пандемии, а медсестер уже катастрофически не хватает. В системе здравоохранения насчитывается около 40 тысяч открытых вакансий. И это только в одной Англии.

«Уже слишком поздно искать медсестер», — заявляют профсоюзы: «Правительству нужно быть честным в отношении рисков нехватки персонала в медицинских учреждениях».

Грядущую зиму называют крайне сложной в том числе из-за нехватки персонала. Медсестры работают по крайне жесткому графику. Из-за отсутствия врачей, в Британии уже были случаи, когда медсестер заставляли выполнять врачебные обязанности, потому что медиков в больницах не хватает.