Ученые узнали, какие звуки любят обезьяны

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7 ноября 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

обезьяна на фото pixabay.com

Обезьянам звуки города нравятся больше шума джунглей. К такому выводу пришли исследователи. Они научили животных выбирать аудио для прослушивания и выявили неожиданный результат.



Эксперимент проводился в хельсинском зоопарке Коркеасаари. Ученые пытались найти способы улучшения самочувствия животных, находящихся в неволе. Исследователи построили в вольере туннель, оснастили его датчиками. А потом научили обезьян выбирать аудио для прослушивания.

«Мы думали, что они будут наслаждаться более успокаивающими звуками, такими как музыка Дзен, но на самом деле они чаще активировали звуки дорожного движения больше”, — рассказала Ильена Хирски-Дуглас. Она участвовала в эксперименте.

Под звуки уличного движения подопытные обезьяны засыпали, а иногда даже ухаживали друг за другом.

Экспериментом заинтересовались европейские зоопарки. Но их внимание привлекла не информация о предпочтениях обезьян, а возможность научить животных выбирать что-то на свое усмотрение.

«Животные могли бы, например, включать или выключать свет, тепло», — объясняют представители зоопарков: «Эта технология очень интересна».