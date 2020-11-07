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Саудовскую принцессу госпитализировали с шоком после кражи из ее дома

, 14:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Саудовскую принцессу госпитализировали с шоком после кражи из ее дома
фото: pixabay.com

Воры обокрали дом принцессы из Саудовской Аравии. Похитители вынесли имущества на сотни тысяч евро. Пострадавшая была в шоке. Ее увезли в больницу.

Стоимость похищенного оценивается в 600 000 евро. Воры забрали из парижской квартиры саудовской принцессы дорогие сумочки, часы, драгоценности и меха.

Имя пострадавшей не разглашается. Источники в полиции лишь сообщили, что она находится в шоковом состоянии и ни с кем не разговаривает. Из-за этого ее пришлось госпитализировать.

Прокуратура начала официальное расследование. Им занимается подразделение парижской полиции по борьбе с бандитизмом.

Пока известно, что похитители дверь не взламывали. Пропал запасной комплект ключей, поэтому у сыщиков есть основания предполагать, что преступники открыли дверь при помощи них.

Источники в полиции сообщают, что первым подозреваемым стал некий мужчина. Он жил в квартире пострадавшей с августа.

Аргументы НеделиАвторы АН

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