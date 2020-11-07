СБУ возбудила дело в отношении Шария, показавшего карты Украины без Крыма и без Донецкой и Луганской областей
7 ноября 2020, 13:50[ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении лидера «Партии Шария» Анатолия Шария из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.
В СБУ по поводу карты Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей обратился депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, - передает RT.
Гончаренко рассказал о полученном ответе СБУ на его обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Шария. По его словам, в документе сообщается, что в связи с этим ведётся досудебное расследование «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Крым вошёл в состав РФ после проведённого в регионе в марте 2014 года референдума, на котором большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.
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