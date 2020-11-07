В субботу количество заразившихся коронавирусом превысит 50 миллионов человек

50 миллионов заразившихся коронавирусом на планете. Этот показатель прогнозируется к концу субботу. Это если верить ресурсу Worldometers.
К половине первого субботы коронавирусом на планете заразились 49 722 550 человек. Нынешний средний суточный показатель заболеваемости COVID-19 больше 600 тысяч. Это значит, что к концу дня заразившихся будет уже больше 50 миллионов человек.
Накануне врачи диагностировали 623 260 новых случаев заражения коронавирусом. Самый больший прирост был у Соединенных Штатов. За сутки там заразились больше 130 тысяч. Количество заразившихся в этой стране превысило отметку в 10 миллионов человек. К слову, минувшая пятница для американцев нынешним рекордом пандемии.
Мир поглотила вторая волна пандемии. За исключением США традиционные лидеры коронавируса Индия и Бразилия показывают снижение количества новых заражений. Поэтому эпицентром второй волны можно назвать Европу.
Во Франции накануне заразились больше 60 тысяч человек. Десятки тысяч новых случаев заражений были в Италии, Польше, Великобритании, Испании, Германии и России.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
49,722,550
|
+623,260
|
1,249,701
|
35,294,781
|
1
|
США
|
10,060,464
|
+132,540
|
242,256
|
6,392,329
|
2
|
Индия
|
8,462,080
|
+49,851
|
125,605
|
7,819,886
|
3
|
Бразилия
|
5,632,505
|
+18,247
|
162,035
|
5,064,344
|
4
|
Россия
|
1,753,836
|
+20,396
|
30,251
|
1,312,927
|
5
|
Франция
|
1,661,853
|
+60,486
|
39,865
|
126,329