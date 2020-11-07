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В субботу количество заразившихся коронавирусом превысит 50 миллионов человек

, 12:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

В субботу количество заразившихся коронавирусом превысит 50 миллионов человек
фото: pixabay.com

50 миллионов заразившихся коронавирусом на планете. Этот показатель прогнозируется к концу субботу. Это если верить ресурсу Worldometers.

К половине первого субботы коронавирусом на планете заразились 49 722 550 человек. Нынешний средний суточный показатель заболеваемости COVID-19 больше 600 тысяч. Это значит, что к концу дня заразившихся будет уже больше 50 миллионов человек.

Накануне врачи диагностировали 623 260 новых случаев заражения коронавирусом. Самый больший прирост был у Соединенных Штатов. За сутки там заразились больше 130 тысяч. Количество заразившихся в этой стране превысило отметку в 10 миллионов человек. К слову, минувшая пятница для американцев нынешним рекордом пандемии.

Мир поглотила вторая волна пандемии. За исключением США традиционные лидеры коронавируса Индия и Бразилия показывают снижение количества новых заражений. Поэтому эпицентром второй волны можно назвать Европу.

Во Франции накануне заразились больше 60 тысяч человек. Десятки тысяч новых случаев заражений были в Италии, Польше, Великобритании, Испании, Германии и России.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

49,722,550

+623,260

1,249,701

35,294,781

1

США

10,060,464

+132,540

242,256

6,392,329

2

Индия

8,462,080

+49,851

125,605

7,819,886

3

Бразилия

5,632,505

+18,247

162,035

5,064,344

4

Россия

1,753,836

+20,396

30,251

1,312,927

5

Франция

1,661,853

+60,486

39,865

126,329

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