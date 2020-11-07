В субботу количество заразившихся коронавирусом превысит 50 миллионов человек

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7 ноября 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

50 миллионов заразившихся коронавирусом на планете. Этот показатель прогнозируется к концу субботу. Это если верить ресурсу Worldometers.

К половине первого субботы коронавирусом на планете заразились 49 722 550 человек. Нынешний средний суточный показатель заболеваемости COVID-19 больше 600 тысяч. Это значит, что к концу дня заразившихся будет уже больше 50 миллионов человек.

Накануне врачи диагностировали 623 260 новых случаев заражения коронавирусом. Самый больший прирост был у Соединенных Штатов. За сутки там заразились больше 130 тысяч. Количество заразившихся в этой стране превысило отметку в 10 миллионов человек. К слову, минувшая пятница для американцев нынешним рекордом пандемии.

Мир поглотила вторая волна пандемии. За исключением США традиционные лидеры коронавируса Индия и Бразилия показывают снижение количества новых заражений. Поэтому эпицентром второй волны можно назвать Европу.

Во Франции накануне заразились больше 60 тысяч человек. Десятки тысяч новых случаев заражений были в Италии, Польше, Великобритании, Испании, Германии и России.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 49,722,550 +623,260 1,249,701 35,294,781 1 США 10,060,464 +132,540 242,256 6,392,329 2 Индия 8,462,080 +49,851 125,605 7,819,886 3 Бразилия 5,632,505 +18,247 162,035 5,064,344 4 Россия 1,753,836 +20,396 30,251 1,312,927 5 Франция 1,661,853 +60,486 39,865 126,329