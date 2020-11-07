Юлия Тимошенко заявила о существовании на Украине стратегии уничтожения украинской нации

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7 ноября 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Юлия Тимошенко, фото: Alexander Kosarev, globallookpress.com

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения украинской нации.

Тимошенко пояснила, что из-за реформ здравоохранения на Украине при президенте Петре Порошенко, главе Минздрава Ульяне Супрун, украинцы оказались на грани выживания.

По данным политика, в настоящее время во время пандемии коронавируса на Украине не хватает больничных коек. Согласно заявлению Тимошенко, это связано с тем, что при Петре Порошенко на Украине закрыли более 350 медицинских учреждений.

"С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации", — сказала Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

Тимошенко подчеркнула, ей, как "дважды премьер-министру, очевидно, что проводится, "начиная с правления предыдущего президента, стратегия по сути на минимизацию украинцев на нашей собственной земле". Политик напомнила, что власти выделили на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине 66 миллиардов гривен, но фактически для противодействия инфекции в стране ничего не сделали.