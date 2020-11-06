Тележурналист Михаил Таратута: о шансах Трампа и Байдена

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6 ноября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известный тележурналист, американист Михаил Таратута поделился своим видением ситуации, связанной с итогами президентских выборов в США.

Михаил Таратута считает, что Дональд Трамп предполагал, что счет пойдет на единицы голосов избирателей.

«Он соломку подстелил уже несколько месяцев назад, говоря о том, что голосование по почте чревато вбросами. Что он не доверяет этому голосованию, и призывал всех очно голосовать. Из-за этого мы видим, что все-таки большинство бюллетеней, которые присланы по почте, в основном за демократа, за Байдена», - отметил тележурналист.

По его словам, действующий президент США мог увидеть неблагоприятное для себя развитие событий и из-за этого выступил с победной речью, предопределив тем самым заранее спорную ситуацию: «тут надо создать причины, по которым он будет требовать пересчета, он будет предъявлять другие иски к голосованию».

«Он совершил ряд ошибок на протяжении своих четырех лет президентства. Понимаете, это человек чужой для этой системы. Он пришел из другого мира. И те требования, которые предъявляют люди к президенту, тот образ, который они для себя создали, каким должен быть президент, – он в этот образ точно не вписывался. И это очень сложный момент был для него всегда, поскольку здесь было столкновение. Ведь очень многие сейчас голосовали против него как против личности, не думая даже, какую политику он проводит, просто личность настолько отвратительна многим людям в Америке, поэтому они голосовали против него», - считает Таратута, но при этом отмечает: «Для своего ядерного электората он как раз, наоборот, герой и любимый герой, с этим всё в порядке у него».

По мнению эксперта, Дональду Трампу противостоит образованный класс:

«И он не вписывается в их понимание нормального человека ни этически, ни эстетически, несмотря говоря уже о целом ряде его политических действий, которые можно отдельно обсуждать».

Михаил Таратута предполагает, что, если бы на месте Байдена был «более яркий, более интересный политик», то «у Трампа, может быть, и не было шансов».

«Вот был опрос. Оказалось, что только 35% людей, которые собираются голосовать за Байдена, имя этого человека как-то их воодушевляет», - отмечает журналист.

«Дело в том, что Демократическая партия сейчас – это как лоскутное одеяло. И она состоит из многих групп, которые имеют совершенно разные интересы. Например, это афроамериканцы, это Уолл-Стрит, это латиноамериканцы, это Голливуд, это хай-тек. Интересы настолько разные…. Надо было найти человека… Да, и самое главное – левое крыло партии, которое очень недовольно центристами, которые там есть. Это одна из самых больших проблем для партии, - считает Таратута. - Так вот надо было найти человека, который был бы чем-то вроде общего знаменателя, который, во всяком случае, не вызывал бы сильного отторжения ни у одной из этих групп. И вот таким человеком оказался Байден. Это единственная, в общем-то говоря, причина, почему он, а не кто-то другой».