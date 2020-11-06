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6 ноября 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала весь мир готовиться к новой пандемии. Сообщение опубликовано на сайте организации в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Человечество должно начинать готовиться к новой пандемии уже сейчас. В сообщении ВОЗ говорится, что мир увидел, как «страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним».

На Всемирной ассамблее ВОЗ планируется рассмотреть несколько вопросов, один из главных - подготовка к следующей возможной пандемии. В заявлении ВОЗ также говорится, что человечество сможет победить коронавирусную инфекцию благодаря солидарным решениям в науке и медицине. В ВОЗ отметили, что многие страны и города успешно предотвратили или контролировали пандемию с помощью комплексного научно обоснованного подхода, несмотря на глобальный кризис.

73-я сессия Всемирной ассамблеи должна пройти с 9 по 14 ноября.