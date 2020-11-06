Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании и намерен обратиться к нации
6 ноября 2020, 21:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от президента республиканца Дональда Трампа в штате Пенсильвания.
Как стало известно из американских СМИ, на данный момент обработано 96% бюллетеней. Байдена и Трампа разделяет чуть более 12 тысяч голосов избирателей. " Байдена 49,5%, у Трампа – 49,3%. Ранее разрыв был 0,1%.
Победа в штате Пенсильвания дает кандидату в президенты США 20 голосов выборщиков.
Байден лидирует на выборах, опережая Трампа в достаточном числе штатов, чтобы обеспечить себе избрание. Но в ряде штатов лидерство Байдена невелико, и результаты еще не подсчитаны.
Тем не менее Байден намерен в ближайшее время обратиться к нации.
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