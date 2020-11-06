В Осло ввели социальную изоляцию

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6 ноября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В столице Норвегии будут закрыты театры, кинотеатры, учебные центры и плавательные бассейны. Городские власти хотят сдержать распространение коронавируса.

В Осло намерены не только закрыть развлекательные заведения. Новые меры предусматривают запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах.

«Мы проводим социальную изоляцию Осло», — заявил Раймонд Йохансен. Он мэр норвежской столицы: «Цифры ясны. Число инфицированных растет».

Заявление прозвучало после того, как премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила о новых ограничениях в стране. Среди рекомендаций было указание норвежцам отказаться от внутренних поездок.