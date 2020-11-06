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На Гватемалу обрушился шторм Эта

, 16:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Гватемалу обрушился шторм Эта
скриншот youtube-видео

Сотни тысяч людей остались без крова. Таковы последствия обрушившегося на Центральную Америку шторма Эта.

Проливные дожди, оползни и наводнения опустошили Гватемалу. Эта страна попала в эпицентр шторма Эта, который обрушился на Центральную Америку.

«Погибли, по меньшей мере, 50 человек», — заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматеи: «Шестьдесят процентов восточного города Пуэрто-Барриос было затоплено. Почти 100 домов повреждены в результате наводнения и оползней».

В Гондурасе люди спасались на отмелях. Власти подняли по тревоге спасателей. В стране развернута операция по спасению.

«Ситуация серьезная, она шокирует и требует профессионального и быстрого решения», — заявил президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

Обрушившийся на Центральную Америку шторм Эта называют свирепейшим за последние годы. Скорость ветра достигала 241 км/час. Погибли десятки людей. Около 300 тысяч человек остались без крова.

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