На Гватемалу обрушился шторм Эта

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6 ноября 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

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Сотни тысяч людей остались без крова. Таковы последствия обрушившегося на Центральную Америку шторма Эта.

Проливные дожди, оползни и наводнения опустошили Гватемалу. Эта страна попала в эпицентр шторма Эта, который обрушился на Центральную Америку.

«Погибли, по меньшей мере, 50 человек», — заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматеи: «Шестьдесят процентов восточного города Пуэрто-Барриос было затоплено. Почти 100 домов повреждены в результате наводнения и оползней».

В Гондурасе люди спасались на отмелях. Власти подняли по тревоге спасателей. В стране развернута операция по спасению.

«Ситуация серьезная, она шокирует и требует профессионального и быстрого решения», — заявил президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

Обрушившийся на Центральную Америку шторм Эта называют свирепейшим за последние годы. Скорость ветра достигала 241 км/час. Погибли десятки людей. Около 300 тысяч человек остались без крова.