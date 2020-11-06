Токио поможет японкам с деньгами для лечения бесплодия

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Японские власти решили выделить деньги на экстракорпоральное оплодотворение и другие методы лечения бесплодия, чтобы помочь бесплодным супружеским парам завести детей. Об инициативах правительства заявил новый премьер-министр Есихиде Суга.



Проблема с депопуляцией стала причиной инициативы японских властей. Официальный Токио намерен финансировать лечение бесплодия для бездетных семей. Это необходимо для предотвращения демографического кризиса.

«Чтобы поддержать семьи, которые хотят иметь детей, мы откроем возможность лечения бесплодия при помощи системы страхования», — заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

До сих пор бесплодие в Японии не признавалось болезнью. Лечение было доступно только достаточно обеспеченным людям. Семьи платили тысячи долларов за один цикл. А этих циклов могло быть несколько.

Японские власти решили компенсировать затраты на экстракорпоральные оплодотворения для японских семей. При помощи медицинской страховки жители Японии будут оплачивать 30 процентов всех расходов.