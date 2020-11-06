Мировая столица моды и духов стала ещё и эталоном гуманной медицины

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Система здравоохранения во Франции охватывает всё население. Особое внимание уделяется детям. Для маленьких пациентов, страдающих тяжёлыми хроническими заболеваниями, лечение проводится бесплатно. Родители не платят за обследование, медикаменты и дорогостоящие инъекции. Помимо этого таким пациентам обеспечивается бесплатный транспорт.



Во Франции не знакомы с системой сбора денег на лечение детей при помощи смс. В европейской стране работают ассоциации, помогающие организовывать переезд тяжелобольным детям из зарубежных государств. Французское правительство выделяет большие деньги для проведения исследовательских работ в медицине. Благодаря этому в медицинской науке наблюдается серьёзный прогресс. Французские специалисты далеко продвинулись в области изучения генетических патологий, нервно-мышечных заболеваний.



Для поддержки тяжелобольных людей в стране проводятся телемарафоны. В них принимают участие певцы и актёры. Марафон длится больше суток, что позволяет привлечь внимание людей к пациентам с серьёзными заболеваниями. Французы откликаются на помощь и перечисляют в специальный фонд материальную помощь. Благодаря таким мероприятиям в прошлом году удалось собрать более 70 миллионов евро.



