Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что принятая в стране земельная реформа нарушает главный закон страны. Реформа «проскочила» при поддержке пропрезидентской партии «Слуга народа» без учёта мнения граждан, которым и принадлежит вся земля в стране. Политик настаивает, что земельный вопрос можно решать только путём всеобщего голосования. Но в стране нет закона о референдуме.



Согласно данным социологического опроса, проведённого Центром Разумкова, украинцы выступают против реализации земельной реформы, позволяющей продавать территории иностранным компаниям. Украинская оппозиция обратилась в Конституционный суд страны в связи с незаконностью проведения земельной реформы. Суд пока не вынес никакого решения, опасаясь, что земельный вопрос приведёт к политическому протесту на Украине.



В это же время в коридорах Конституционного суда разгорелся ещё один скандал вокруг антикоррупционного законодательства, в ответ на который западные государства пригрозили Киеву остановкой финансовой помощи. Эксперты считают, что Зеленского испытывают решениями Конституционного суда на прочность. Очередная бомба может взорваться в суде высшей инстанции при рассмотрении вопроса о государственном языке.



