В Белоруссии нашли нефть. Но из российского месторождения

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6 ноября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Москва и Минск постоянно пытаются найти новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Во время последнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко поинтересовался возможностью приобретения в России месторождения нефти. Помимо этого стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества.



Россия неоднократно поставляла в соседнюю республику различные виды вооружения. При этом Москва преследует цель создания собственной авиабазы на белорусской территории. Данный вопрос прорабатывается с 2015 года.



Лукашенко также нацелен на укрепление армии в рамках Союзного государства. В частности белорусский президент интересовался у Путина возможностью приобретения ракетных комплексов «Искандер» и ракетных систем С-400. Однако у Минска на это нет средств. Несмотря на сложность диалога между странами, Москва по-прежнему ведёт торговлю с Минском на льготных условиях.



В администрации белорусского президента сообщили, что российская сторона согласилась рассмотреть предложение Лукашенко о покупке месторождения нефти на территории России.



