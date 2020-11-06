Чем для России может обернуться президентство Байдена

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6 ноября 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Победа Байдена на президентских выборах в США может обозначить изменение санкционной политики против России. Новым направлением давления может стать финансовый рынок.



В комитете Госдумы по международным делам считают, что политика Байдена по отношению к нашей стране, так же как и внешнеполитический курс Трампа, будут мало чем отличаться. Однако для экономического сектора России победа Трампа более предпочтительна. За прошлый год объём торговли между РФ и США вырос почти на 5% даже в условиях санкций.



Усилия Байдена могут быть направлены на усложнение локальных вооружённых конфликтов. Возможно, США потребуют активного разрешения конфликта на Донбассе. В силу своего возраста действия Байдена будут поспешными. Ему важно усилить позиции США в Европе, на Ближнем Востоке.



Байден не скрывает своего отрицательного отношения к России. Придя к власти, он постарается показать свою силу на посту. Санкции в этом отношении выступают лучшим инструментом. Не исключено, что новый лидер страны найдёт следы очередного вмешательства других государств в американские выборы, и начнёт на этом фоне вводить санкции. Первоочередной задачей будущего президента США станет борьба с коронавирусом. Для этого нужны средства. А запустить печатный станок можно только в условиях агрессивной экономической политики.



