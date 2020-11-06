Китай перестанет быть «мировой фабрикой» в пользу экспорта технологий

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6 ноября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие годы Пекин планирует отказаться от концепции «мировой фабрики» и уделить больше внимания внутреннему развитию. При этом страна начнёт поставлять на мировой рынок новые технологии. Эксперты предполагают, что это может привести к новой холодной войне, подобной противостоянию Москвы и Вашингтона во второй половине прошлого века.



России в этой ситуации придётся делать сложный выбор. Отказаться от сотрудничества с Китаем мы не можем. Однако дружба приведёт к усилению санкций со стороны Запада.



Китай выбрал новый путь, чтобы избежать дальнейшей конфронтации с Западом. Делая опору на внутренний рынок, китайское государство также сможет добиться серьёзных экономических результатов. Внутренний рынок всегда помогал КНР избегать серьёзных экономических проблем. Новый вектор развития подразумевает функционирование внутреннего и внешнего рынка одновременно. Частичный уход с мирового рынка позволит Китаю внедрить новые технологии в производство. Благодаря этому снизится зависимость от иностранных компаний и технологий.



Wall Street Journal сообщает, что Пекин осознаёт сложность взаимоотношений с остальной частью мира, которые в дальнейшем будут только ухудшаться. Глава КНР Си Цзиньпин не видит ничего плохого в том, что экономика будет замкнута на собственных внутренних интересах.



Технологическая гонка Китая может поставить остальные государства перед выбором между Пекином и Вашингтоном. Далеко не все страны смогут приобрести технологии в США в силу их дороговизны.



