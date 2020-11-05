Блогер из Нью-Йорка о выборах в США: «проголосовали даже люди 1850 и 1900 года рождения... и они все за Байдена»

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5 ноября 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Проживающая в Нью-Йорке блогер Светлана Космачева поделилась на страничке в Facebook своими наблюдениями о происходящем в США на фоне президентских выборов.

Светлана Космачева, блогер, Нью-Йорк:

Выборы в США.

Каждый раз, когда происходят выборы в России, люди сомневаются в их прозрачности и многие ставят США в пример. Посмотрите, какая там система прозрачная, нельзя смухлевать, как все честно, демократическая страна.

Когда происходит скандал в СМИ, многие тоже ставят в пример Америку. Посмотрите, там независимые СМИ, им можно верить, они говорят,что хотят. Настоящие демократические ценности!

Поздравляю Всех, теперь весь Мир может убедиться, что на самом деле представляет из себя система выборов в США и как работают Медиа.

Пришло время увидеть наконец, правду.

Извините, если разочарую.

Свободных СМИ в США НЕТ.

Даже если вы все ещё думаете, что Fox News поддерживает Трампа, то идите и посидите у телевизора и увидите, как они искажают информацию не в пользу действующего президента. И разницы с CNN, которым по праву присвоено название Fake News, нет вообще.

Так же, мы можем наблюдать, на каждом канале и новостном портале, разные цифры результатов выборов.

Это надо ещё умудриться так честно работать.

Всем людям сейчас можно тренировать навыки наблюдения - как СМИ освещают происходящее?

Если все уже манипулируют и склоняют людей к победе Байдена - у всех есть ответ о том, кто контролирует эти самые СМИ.

Вот CNN например, говорит о том, что Мичиган склоняется в сторону Байдена. Заходим на официальный сайт штата и видим, что Трамп выигрывает с большим перевесом.

Очень интересно, как так получается?

Ещё несколько фактов:

В 2000 году Гор боролся за голоса в штате Флорида до 13 декабря и дошёл до верховного суда - СМИ его поддерживали полностью.

В 2020 году Трампу говорят: «Перестань жаловаться», на следующий день после выборов.

СМИ - это машина пропаганды, обманывающая людей, меняющая ход событий в мире, в пользу кошелька с конкретным ярлыком. Просто Факт для вашего размышления.

Жители Штата Аризона и граждане из других штатов, кто смог быстро добраться до Феникса - собрались у дверей участка, где продолжается подсчёт голосов и требуют честных результатов и учесть каждый голос.

У людей в руках только ФЛАГИ.

Что мы видим в СМИ: «Агрессивно настроенные люди с оружием в руках, поддерживающие Трампа, атакуют избирательный участок в Фениксе, Аризона».

Вывод: СМИ США можно официально закрывать и привлекать к уголовной ответственности за мошенничество в ходе президентских выборов.

Система голосования в США.

Посмотрим,что происходит там.

Очень надеюсь, теперь всем стало понятно, зачем демократы нагнетали обстановку и пугали всех страшным вирусом, призывая голосовать по почте и не ходить на участки?

Миллионы людей послушались.

И что мы имеем сейчас?

Теперь все ссылаются именно на почтовые бюллетени, что их сложно посчитать, много их испорченно и они пачками появляются в разных штатах и именно в поддержку Байдена.

В штатах Мичиган и Висконсин резко подскочило число почтовых бюллетеней и все 100% этих бюллетеней были голосами за Байдена.

Именно так...все как один.

Фальсификация результатов выборов президента идет полным ходом со стороны демократической партии США.

В штате Висконсин уже умудрились насчитать больше бюллетеней, чем там зарегистрировано граждан.

В штате Пенсильвания верховный суд постановил, что нормально продолжать принимать бюллетени вплоть до 6 ноября, несмотря на то, что это уже после даты выборов и даже в случае отсутствия почтовых марок и соответствующих формальностей.

Все те же люди, кто четыре года подряд утверждали, что Россия вмешалась в выборы 2016 года и помогла Трампу выиграть путём фальсификации, сегодня с немигающим взглядом и категорично утверждают, что "голосование в США подделать невозможно".

Мы вам конечно верим.

Ключевой Штат Аризона, в котором на днях была процессия из машин за Трампа длиной в 96 миль "перекрасился в синий цвет", а Fox News объявляли там победу Байдена, хотя подсчёт голосов ещё шел полным ходом.

Губернатор штата выпустил официальное заявление с критикой такого преждевременного объявления, призывая не проявлять неуважение к жителям штата, которые в огромных количествах пришли на голосование.

А сейчас, у нас цифры Трампа замерли, в цифры Байдена растут.

И при этом выясняется, что проголосовали даже люди 1850 и 1900 года рождения...и они все за Байдена, естественно.

Мне самой, лично система голосования показалась совсем не защищённой.

На избирательном участке, в компьютере находят твое имя и ты ставишь электронную подпись, что ты это ты. Далее ты получаешь бюллетень, на котором нет твоего имени.

Зачеркиваешь кружочек рядом с нужным кандидатом и все. Никой подписи, никакой идентификации,что это именно Твой голос нет.

Отправляешь бюллетень в машину. Если ошибок нет, она выдает, что голос засчитан.

Давайте теперь повангуем немного.

В соответствии с тем, что в только в демократических штатах, ещё до выборов, заколотили витрины магазинов и ждут протестов, Что же будет происходить дальше?

Байден по цифрам близок к победе. Скорее всего, в пятницу об'явят, что он победил.

Трамп естественно, сделает заявление, что это фальсификация и пойдет в суд.

И сразу, по команде, антифа, BLM и прочие начнут устраивать погромы.

И в бардаке Америка будет жить почти до конца января, а может и больше. Демократическая партия, планировавшая фальсификацию выборов пойдет до конца.

Но это и прекрасно... Эта ситуация всем нам нужна, чтобы все увидели Кто есть Кто на самом деле.

Запасайтесь попкорном.