Журналист Александр Баунов о выборах президента в США: «расколотая нация» без «ясного победителя»

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5 ноября 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов поделился своим мнением по поводу промежуточных итогов президентских выборов в США.

Александр Баунов отмечает, что выборы не выявили «ясного победителя», а американцы показали себя «расколотой нацией»:

«Четыре года прошло во взаимной и непримиримой критике. Не было попытки создать общую платформу для всех американцев».

По словам журналиста, оппоненты Трампа пытались объединить американцев, но делали это «на фундаменте Демократической партии, ее ценностей, ее лозунгов».

По мнению Баунова, не получилось объединить вокруг себя нацию и действующему президенту США:

«Дело в том, что, действительно, не удалось ни Трампу за 4 года власти и с огромным административным ресурсом, бюджетными возможностями и так далее, ни его оппонентам с их возможностями критики, с их доступом к СМИ, с их совершенно справедливыми претензиями к Трампу создать общую объединяющую нацию платформу таким образом, чтобы хотя бы было 55 на 45 или 60 на 40».

Журналист считает, что демократы не пытались привлечь на свою сторону потенциальных избирателей Трампа и сделали ставку на большую мобилизацию колеблющихся, но это к успеху не привело.

«И они должны были учесть ошибки 4-летней давности и понять, как им считать тех людей, которых они не посчитали в прошлый раз. Тем не менее, социологи опять давали демократам примерно победу с той же разницей, которую они давали Хиллари Клинтон. Они говорили, что у Трампа есть свое непробиваемое ядро 35-40%, вот он эти 35-40% получит, но мы мобилизуем своих, мы увлечем колеблющихся и мы получим свои больше 50. И этого не произошло», - отмечает Баунов.

По мнению журналиста, неудача демократов во многом кроется в ошибках социологии.

«Колеблющихся было как всегда, я думаю. Но, во-первых, не все эти колеблющиеся достались демократам, как они хотели. И во-вторых, не все те, кто был за Трампа, как и 4 года назад, об этом сказали социологам. Мы видим по-прежнему феномен этого самого глубинного народа, который не доверяет социологам и не хочет отвечать о своих реальных предпочтениях, и высказывает их только на выборах. Мы видим это каждый раз, когда побеждает или популистская партия, или кандидат, против которого идет серьезная медийная и интеллектуальная критика», - заключает Баунов.