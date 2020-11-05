Выборы президента в США: взгляд из Нью-Йорка

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5 ноября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист Александр Генис, проживающий в США, рассказал о том, как в Нью-Йорке проходят выборы президента.

День голосования не является выходным, и американцев для волеизъявления отпускают с работы всего на пару часов. В США выборы проводятся во вторник. Исторически это обусловлено тем, что фермерам надо было целый день добираться до избирательного участка, а воскресенье американцы проводили в церкви. Процесс голосования в Нью-Йорке проходит довольно буднично – без шаров, лент и музыки.

«Бывают, впрочем, и другие, более эмоциональные выборы, вроде тех, когда мы впервые проголосовали за Обаму. В этом не было ничего странного: наш городок издавна примыкал к демократам. Но в тот раз в президенты избрали чернокожего кандидата, и все немножко гордились широтой и непредвзятостью своих взглядов. Мы даже друг другу похлопали, невольно раскрывая тайну голосования», - рассказывает Александр Генис.

В другой раз, в памятный для журналиста день выборов, вмешался ураган Сэнди, который оставил город без электричества.

«Мы голосовали там, где работали запасные генераторы: в гараже пожарной охраны. Мне даже понравилось. На стенах висели плакаты с красавицами и культуристами, по углам распиханы штанги, а отмытые до блеска пожарные машины выгнали во двор, где я ими восхищался по старой памяти (студентом я прослужил два года в пожарке), - вспоминает Генис и отмечает: «На нынешних выборах все было по-другому уже потому, что около ста миллионов проголосовали заранее или по почте».

Остальные избиратели, как рассказывает журналист, все же предпочли стоять в ожидании своей очереди, несмотря на риск заражения ковидом. Генис сравнивает этот процесс со своеобразным ритуалом:

«Обряд выборов включал искупительную жертву, которая могла смягчить богов демократии и вернуть в Белый дом смысл и правду. Возможно, поэтому избиратели, стоя на положенном двухметровом расстоянии, время от времени пускались в пляс. Такого я за 40 лет в Америке точно не видел».

Отличие нынешних выборов от проходивших в другие годы для журналиста очевидно:

«Классический газетный штамп гласит: «Наутро мы проснулись в другой стране». Беда в том, что сегодня мы проснулись в той же. Выборы не изменили статус-кво. Чем бы они ни кончились, Америка по-прежнему разделена на две части. Насколько одна больше другой - сейчас решают счетные комиссии, столкнувшиеся с невиданным наплывом пришедших по почте бюллетеней».

«Трамп - безусловно, харизматическая личность, если импичмент, 279 дней гольфа, четверть миллиона умерших от вируса и 20 000 лживых, ложных и неверных высказываний не помешали за него отдать те голоса, которые сейчас истерически считают», - резюмирует Генис.