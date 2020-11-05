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Глава МИД Украины Кулеба анонсировал саммит «Крымской платформы» в Киеве

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Глава МИД Украины Кулеба анонсировал саммит «Крымской платформы» в Киеве
Дмитрий Кулеба, фото из соцсети

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о планах украинских властей провести саммит «Крымской платформы» в Киеве в мае 2021 года. Глава МИД Украины выразил надежду на стабилизацию ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании формата «Крымская платформа». Он так и надеется вернуть Крым.
Сегодня Кулеба заявил, что  «эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом», - передает RT. По словам министра иностранных дел Украины, он видит поддержку создания «Крымской платформы» и готовность участия в ней международных партнёров.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года.

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