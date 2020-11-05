Греция закрывается на три недели

5 ноября 2020, 15:22[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Власти Греции распорядились закрыть границы на три недели. Это необходимо для сдерживания всплеска коронавируса.
В среду в Греции зафиксирован собственный рекорд пандемии. На Европу обрушилась вторая волна. Правительство Греции решило закрыть границы, чтобы сдержать всплеск в собственной стране.
«Резкое увеличение случаев заболевания за последние пять дней вынуждает меня принять меры сейчас», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис: «Если эти меры провалятся, давление на больницы будет невыносимым».
Глава греческого кабмина заявил о переводе образовательных учреждений на дистанционное обучение. Эти ограничения коснутся школ. Детские сады останутся открытыми.
А тем временем, въезд в Греции закрывают. Это ограничение вступает в силу уже в субботу.
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