Греция закрывается на три недели

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5 ноября 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Власти Греции распорядились закрыть границы на три недели. Это необходимо для сдерживания всплеска коронавируса.

В среду в Греции зафиксирован собственный рекорд пандемии. На Европу обрушилась вторая волна. Правительство Греции решило закрыть границы, чтобы сдержать всплеск в собственной стране.

«Резкое увеличение случаев заболевания за последние пять дней вынуждает меня принять меры сейчас», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис: «Если эти меры провалятся, давление на больницы будет невыносимым».

Глава греческого кабмина заявил о переводе образовательных учреждений на дистанционное обучение. Эти ограничения коснутся школ. Детские сады останутся открытыми.

А тем временем, въезд в Греции закрывают. Это ограничение вступает в силу уже в субботу.