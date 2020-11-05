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В Британии хотят экстренно одобрить вакцину

, 14:54 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Британии хотят экстренно одобрить вакцину
фото: pixabay.com

AstraZeneca планирует начать обсуждение экстренного одобрения своей экспериментальной вакцины Covid-19 с американскими регуляторами. Компания разрабатывает препарат совместно с Оксфордом.

Для одобрения «оксфордской вакцины» потребуются хорошие данные испытаний. Они проводятся в Великобритании, Южной Африке, Бразилии. Необходимы первые статистически достоверные результаты испытаний. Только после этого британский препарат может быть представлен американскому регулятору, который утвердит вакцину.

«Если вы достигнете этих порогов, мы проведем с ними беседу», — говорит Мене Пангалос, который имеет связи с американским регулятором: «Сигналы говорят, что в США ожидают данных для утверждения».

Публичных переговоров с американцами AstraZeneca еще пока не проводила. Компания работает над «оксфордской вакциной». Исследование идут с некоторыми сложностями. Они были приостановлены из-за неблагоприятной реакции одного из участников тестирования.

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