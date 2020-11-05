В Северной Корее запрещают курить в общественных местах
5 ноября 2020, 14:23[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Официальный Пхеньян вводит запрет на курение в общественных местах. Это делается для обеспечения «гигиенического образа жизни».
Власти Северной Кореи решили ввести запрет на курение в общественных местах. Решение достаточно неожиданное. В стране курят больше 43 процентов мужского населения.
Тем не менее Верховной народное собрание Северной Кореи принял закон о запрете табака. Он предусматривает ряд ограничений, среди которых запрет на курение в больницах, театрах, кинотеатрах, центрах политического и идеологического образования.
Решение считается неожиданным еще и потому, что Ким Чен Ын сам является заядлым курильщиком. Но возможно именно лидер Северной Кореи и стал идеологом здорового образа жизни. На мирных переговорах он перестал пользоваться сигаретами.
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