Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Северной Корее запрещают курить в общественных местах

, 14:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Северной Корее запрещают курить в общественных местах
Ким Чен Ын на фото globallookpress.com/ Xinhua

Официальный Пхеньян вводит запрет на курение в общественных местах. Это делается для обеспечения «гигиенического образа жизни».

Власти Северной Кореи решили ввести запрет на курение в общественных местах. Решение достаточно неожиданное. В стране курят больше 43 процентов мужского населения.

Тем не менее Верховной народное собрание Северной Кореи принял закон о запрете табака. Он предусматривает ряд ограничений, среди которых запрет на курение в больницах, театрах, кинотеатрах, центрах политического и идеологического образования.

Решение считается неожиданным еще и потому, что Ким Чен Ын сам является заядлым курильщиком. Но возможно именно лидер Северной Кореи и стал идеологом здорового образа жизни. На мирных переговорах он перестал пользоваться сигаретами.

Общество

Минфин РФ не планирует индексировать выплаты работающим пенсионерам

Министр финансов Силуанов решил сэкономить на работающих пенсионерах

В условиях кризиса Министерство финансов РФ озаботилось экономией. И сделать это задумано за счет работающих пенсионеров. Получается, что про принятые в этом году поправки к Конституции уже можно забыть.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью