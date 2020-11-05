Азаров возмутился, что Зеленский считает примером для подражания нацгвардейца Маркива: «Какая страна — такие герои»

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5 ноября 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Азаров, фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмутился, кого действующий украинский президент Владимир Зеленский считает примером для подражания. Виталий Маркив, имеющий двойное гражданство — Италии и Украины — был задержан итальянскими правоохранителями летом 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента Энди Роккелли в мае 2014 года в районе города Славянска в Донецкой области.

В 2019 году итальянский суд приговорил украинского нацгвардейца, телефон которого содержал множество видео- и фото доказательств пыток и убийств людей на территории Донбасса, к 24 годам лишения свободы. Но впоследствии Маркив был оправдан.

Азаров написал в соцсети: «И не смущают украинского президента ни наличие итальянского гражданства у "истинного патриота Украины" Маркива, ни фото трупов в его телефоне, ни то, что после участия в вооруженном конфликте в Украине Маркив сразу же уехал в Италию, где проживала его семья. Позор, да и только. Какая страна — такие герои!».

Азаров напомнил, что Зеленский стал президентом Украины во многом благодаря голосам жителей Юго-Востока страны, которые поверили его антивоенным заявлениям, - сообщает издание «Свободная пресса».

4 ноября глава «незалежной» провёл тёплую встречу с военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым, который неожиданно по неясным пока мотивам был оправдан судом Италии. Зеленский подчеркнул, что освобождение нацгвардейца является «победой Киева на международном уровне». Он поздравил и похвалил Маркива, отметив, что освобождённый нацгвардеец — «пример для многих».