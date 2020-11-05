Лукашенко назвал причиной закрытия границ Белоруссии ситуацию с коронавирусом в мире

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5 ноября 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТа

Александр Лукашенко, фото с сайта белорусского президента

Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг, 5 ноября, назвал причиной закрытия границ на въезд в республику эпидемическую ситуацию по коронавирусной инфекции в мире.

Он подчеркнул, что принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии границ страны является временным и не содержит политических причин. Лукашенко провел совещание о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

Он отметил, в настоящее время эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев.

По словам Лукашенко, имеются в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств и не полный локдаун в некоторых странах. Он предположил, какой будет ущерб экономикам - "непоправимый и, возможно,...невосполнимый".

Президент Белоруссии отметил, что в странах Европы идет вторая волна коронавируса, мощнее, чем весенняя. В Беларуси также тик не преодолен. "Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", - подчеркнул белорусский президент.