«Я живу в тюрьме под названием Казахстан», женщины страны бреются налысо на камеру в знак протеста

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Женщины Казахстана записали видеоролик, в котором они бреются налысо на камеру. Активистки заявляют, что это единственный способ для них "быть услышанными" и выразить свой протест против политических репрессий в их стране.

– Это моя попытка быть услышанной

– Я живу в тюрьме под названием Казахстан

- Я требую прекратить репрессии и свободу политзаключенным

- Требую права на свободу слова

- Требую права на мирные митинги

- Мы против силового беспредела

Так говорят казашки, которые рискнули расстаться с красой и гордостью любой женщины, чтобы остальные присоединились к их борьбе за свободу и демократические перемены в стране.

«Как всегда казахские женщины учат казахских мужчин, бороться за свои права!», «СНГ — это какой-то клуб диктаторов», «Женщины вы настоящие мужчины», «Советские люди так и не вырвались из тюрьмы народов», - комментируют новость пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настоящее Время (@currenttime.tv) 3 Ноя 2020 в 6:01 PST