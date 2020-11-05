«Я живу в тюрьме под названием Казахстан», женщины страны бреются налысо на камеру в знак протеста

Женщины Казахстана записали видеоролик, в котором они бреются налысо на камеру. Активистки заявляют, что это единственный способ для них "быть услышанными" и выразить свой протест против политических репрессий в их стране.
– Это моя попытка быть услышанной
– Я живу в тюрьме под названием Казахстан
- Я требую прекратить репрессии и свободу политзаключенным
- Требую права на свободу слова
- Требую права на мирные митинги
- Мы против силового беспредела
Так говорят казашки, которые рискнули расстаться с красой и гордостью любой женщины, чтобы остальные присоединились к их борьбе за свободу и демократические перемены в стране.
«Как всегда казахские женщины учат казахских мужчин, бороться за свои права!», «СНГ — это какой-то клуб диктаторов», «Женщины вы настоящие мужчины», «Советские люди так и не вырвались из тюрьмы народов», - комментируют новость пользователи сети.
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