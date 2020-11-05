Международную выставку импортных товаров в Китае освещают сотни журналистов

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5 ноября 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: CMG

В самом центре Шанхая открылась Третья Китайская международная выставка импортных товаров, в которой принимают участие около 400 тыс. предприятий из более 100 стран – зарубежный бизнес проявляет к мероприятию огромный интерес. За новостями с экспозиции следит весь мир.

Выставка стала первым глобальным торгово-экономическим мероприятием с начала пандемии, которое проводится по графику. Территорию экспозиции в этом году, по сравнению с прошлым, расширили на 20 процентов. Павильоны робототехники, автомобилей, спорттоваров, одежды, фармацевтики, продуктов питания, а также различных услуг – масштаб и разнообразие направлений впечатляют.

За информационное освещение Импортной ЭКСПО отвечает Медиакорпорация Китая. В подготовке репортажей и интервью принимают участие более 800 корреспондентов из Центра новостей, Центра экономической и финансовой информации, Центра вещания на китайском языке, Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN), новостного и аудиовизуального медиацентров.

Церемония открытия форума прошла под лозунгом «Объединить усилия для преодоления существующих вызовов, развивать сотрудничество для совместного будущего». Прямую трансляцию вели все медиаплатформы Медиакорпорации Китая.

Шэнь Хайсюн, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, глава Медиакорпорации Китая, подчеркнул важность информационной поддержки Шанхайской ЭКСПО.

«На фоне сложной и нестабильной международной обстановки мы в приоритетном порядке должны рассказывать о успехах китайского народа под руководством КПК в борьбе с эпидемией, акцентируя внимание на том, что КНР стала единственной крупной экономикой, которая показала рост в условиях пандемии», - заявил Шэнь Хайсюн, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, глава Медиакорпорации Китая.

Шэнь Хайсюн, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, глава Медиакорпорации Китая, посетил студии по освещению ЭКСПО и протестировал передачу видеосигнала.

Он добавил, что «надо рассказывать миру правду, основанную на фактах, стремиться к новым свершениям в практике международной медиакоммуникации и инновационном развитии новых медиа, сформировать позитивное общественное мнение о проведении Шанхайской ЭКСПО».