Американские ученые рассказали о пациентке, которая болела коронавирусом в течение 105 дней

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5 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cell

рука, фото: pixabay.com

Ученые описали уникальный случай 71-летней пациентки из США, болевшей новой коронавирусной инфекцией на протяжении 105 дней, из них 70 дней она оставалась заразной, несмотря на отсутствие симптомов.

Один из авторов исследования, вирусолог из Национального института аллергии и инфекции Винсент Мюнстер рассказал, что к нему обратился специалист по инфекционным заболеваниям Фрэнсис Риедо, чья пациентка несколько недель получала положительные тесты на COVID-19. Медик хотел узнать, способна ли женщина распространять вирус на протяжении всего этого времени.

Лаборатория Мюнстера начала изучать образцы, которые регулярно брали из верхних дыхательных путей заболевшей. Ученые выявили, что коронавирус продолжал присутствовать у нее даже спустя 70 дней после первого положительного теста. Кроме того, анализы крови показали, что у нее не вырабатывались антитела. Пациентку также лечили плазмой выздоровевших людей, но медики уверены, что лечение не возымело эффекта.

Отмечается, что пожилая американка имела ослабленную иммунную систему, что стало причиной затяжной болезни. Она страдала лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией, COVID-19 у нее протекал бессимптомно: вирус выявили после того, как женщину обследовали в больнице.