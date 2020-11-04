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AFP: во Франции по делу о теракте в Ницце задержан несовершеннолетний

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AFP

AFP: во Франции по делу о теракте в Ницце задержан несовершеннолетний
полицейские в Ницце, L.Urman/Keystone Press Agency

В рамках расследования дела об атаке в Ницце задержан несовершеннолетний. Соответствующую информацию предоставили в среду журналисты, ссылаясь на осведомленные источники, близкие к следствию.

Согласно последним данным, 17-летний юноша, которого задержали правоохранительные органы в департаменте Сена-Сен-Дени в парижском регионе, подозревается в обмене сообщениями с террористом, осуществившим атаку в церкви Ниццы.

Отметим, что другие четыре человека, задержанные накануне в рамках дела о нападении, все еще находятся под стражей. 29-летний гражданин Туниса, которого задержали в субботу, отпущен.

ЕТ

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