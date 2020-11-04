В Европе задержали около 400 торговцев детьми

4 ноября 2020, 18:22[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Почти четыре сотни человек были задержаны Европолом. Их подозревают в схемах торговли детьми.
Спецоперация проходила в 12 странах. Полиция задержала 388 человек. Их подозревают в торговле детьми. Преступники использовали несовершеннолетних для попрошайничества и в качестве рабочих рук.
«В Евросоюзе торговля детьми в основном осуществляется с помощью родственников», — заявила пресс-служба Европола: «Банды торговцев людьми связаны крупными клановыми сетями, действуют во многих странах и перемещают детей по системе ротации. Жертвами часто становятся несовершеннолетние лица, ищущие убежища из стран, не входящих в ЕС».
По данным Европола жертвами торговцев детей стали 249 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.