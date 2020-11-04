В Европе задержали около 400 торговцев детьми

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4 ноября 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

Почти четыре сотни человек были задержаны Европолом. Их подозревают в схемах торговли детьми.



Спецоперация проходила в 12 странах. Полиция задержала 388 человек. Их подозревают в торговле детьми. Преступники использовали несовершеннолетних для попрошайничества и в качестве рабочих рук.

«В Евросоюзе торговля детьми в основном осуществляется с помощью родственников», — заявила пресс-служба Европола: «Банды торговцев людьми связаны крупными клановыми сетями, действуют во многих странах и перемещают детей по системе ротации. Жертвами часто становятся несовершеннолетние лица, ищущие убежища из стран, не входящих в ЕС».

По данным Европола жертвами торговцев детей стали 249 человек.