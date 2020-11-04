Глава МИД Венгрии госпитализирован с коронавирусом в Таиланде

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4 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фото globallookpress.com/ Attila Volgyi

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заразился коронавирусом. Положительный результат у дипломата выявили во время его визита в Таиланд.

Глава МИД Венгрии только-только прилетел со встречи с камбоджийским лидером. У него были взяты пробы на covid-тест. Он оказался положительным.

«42-летний Сийярто прибыл в Таиланд после однодневного визита в Камбоджу, где он встретился с премьер-министром Хун Сеном, а также министром иностранных дел Праком Сохонном», — сообщают местные СМИ. Они уточняют: «На фотографиях их встреч Сийярто и Хун Сен были без масок».

Петер Сийярто уже находится в клинике таиландского института инфекционных болезней Бамраснарадура. В ближайшее время дипломата планируют эвакуировать в Венгрию на самолете.

В поездке главу венгерского МИД сопровождала делегация из 12 человек. Ни у кого из них коронавируса не выявлено. Они вернутся домой отдельным самолетом.