Глава МИД Венгрии госпитализирован с коронавирусом в Таиланде
4 ноября 2020, 18:00[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заразился коронавирусом. Положительный результат у дипломата выявили во время его визита в Таиланд.
Глава МИД Венгрии только-только прилетел со встречи с камбоджийским лидером. У него были взяты пробы на covid-тест. Он оказался положительным.
«42-летний Сийярто прибыл в Таиланд после однодневного визита в Камбоджу, где он встретился с премьер-министром Хун Сеном, а также министром иностранных дел Праком Сохонном», — сообщают местные СМИ. Они уточняют: «На фотографиях их встреч Сийярто и Хун Сен были без масок».
Петер Сийярто уже находится в клинике таиландского института инфекционных болезней Бамраснарадура. В ближайшее время дипломата планируют эвакуировать в Венгрию на самолете.
В поездке главу венгерского МИД сопровождала делегация из 12 человек. Ни у кого из них коронавируса не выявлено. Они вернутся домой отдельным самолетом.
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