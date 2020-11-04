В Польше введут covid-ограничения

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4 ноября 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

заразившийся коронавирусом президент Польши Анджей Дуда на фото Globallookpress.com/ JAREK GORNY via www.imago-images

Официальная Варшава намерена объявить о новых ограничениях. Это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.



Новые ограничения в Польше ожидаются уже в ближайшее время. Их анонсировал глава администрации премьер-министра Михал Дворчик. Ситуация с коронавирусом в стране острейшая.

«Ситуация серьезная, и сегодня премьер-министр объявит о дальнейших ограничениях», — заявил политик в среду, 4 ноября.

Ситуация с коронавирусом в Польше сложнейшая. В среду количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки достигло отметки в 24 692 человека. В больницах заканчиваются койки, аппараты искусственной вентиляции легких, кислород. Не хватает медиков.

Ранее официальная Варшава заявляла о том, что хочет избежать полной изоляции. Она может оказаться катастрофической для экономики. Эти заявления не исключили введения более строгих мер, если ситуация с пандемией усугубится.

Официальное заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого должно было состояться в ходе пресс-конференции. Она была заявлена, как раз 4 ноября, на час дня. Но на момент написания этой публикации брифинг еще только готовился.