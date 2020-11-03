Денис Мацуев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в Вене

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3 ноября 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Мацуев, фото: Facebook.com

Российский пианист Денис Мацуев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в Вене. Тур Венского филармонического оркестра, дирижера Валерия Гергиевым начался в Вене.

Как описал Мацуев в соцсети, оркестр, Гергиев и он живут в гостинице, которая располагается между центром Вены и аэропортом. Это сделано для соблюдения правил карантина.

"Вчера как вы уже знаете, здесь в Вене произошел теракт. Пишут о погибших, о выстрелах. Мне бы хотелось выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Безумный год. Берегите себя", - написал Мацуев в Facebook.

По последним данным, один из пострадавших при теракте в Вене умер в больнице, - передает РИА Новости. Об этом сообщил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг. Ранее было известно о четверых погибших, один из которых — нападавший.

По словам мэра, в больницах остаются 13 пострадавших, трое из которых — в критическом состоянии. Состояние четырех человек удалось стабилизировать. Выписаны 10 человек.