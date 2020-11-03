По делу о крушении авиалайнера Boeing (рейс MH17) судом были направлены важные запросы в Россию и США

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3 ноября 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Нидерландский суд, рассматривающий дело о крушении малазийского авиалайнера Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году направил запросы в Россию, компании «Алмаз-Антей» по существу ее заявления об использовании при поражении MH17 устаревших ракет ЗРК «Бук», которые остались только на вооружении Украины; и в США с требованием предоставить материалы наблюдения из космоса. Об этом сообщило агентство «РИА-Новости», со ссылкой на заявление председателя суда Хендрика Стинхейса.

«Суд принимает к сведению отчеты следственного судьи о выводах продолжающегося расследования… Оно ведется и еще не завершено. Следственный судья инициировал ряд процессов по назначению экспертов, в частности, в отношении исследований изображений и звука. Что касается экспертов «Алмаз-Антея», следственный судья направил ряд запросов России. Россия в ответ запросила перевести отчеты. Это было сделано, и мы направили их российской стороне. Сейчас мы ожидаем ответа», - сообщил судья.

Напоминает, что 15 октября МИД России заявил о невозможности в дальнейшем сотрудничать с Австралией и Нидерландами по расследованию катастрофы рейса MH17, из-за предвзятости в расследовании и бездоказательности обвинений исходящих от этих стран. Российские дипломаты напомнили, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в 2014 г. пассажирского самолета Боинг-777 «Малазийских авиалиний» (рейс МН17). «Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию», - указано в документе. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166. По мнению российского дипломатического ведомства, Австралия и Нидерланды нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших.

«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», - говорится в заявлении. Одновременна Москва подчеркнула, что продолжит взаимодействовать с Гаагой по вопросам, связанным с крушением малазийского рейса MH17 над Донбассом, вне рамок трехсторонних консультаций.

Летом 2019 года МИД России уличил Украину в подделке доказательств для доклада по MH17. «Заявления о причастности российских военнослужащих к катастрофе малазийского Boeing над Донбассом не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что расследователи не продемонстрировали ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных заявлений. В Москве также отвергли обвинения в нежелании сотрудничать с Совместной следственной группой (ССГ). «С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию. Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17. В рамках этой работы российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей» до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малазийский Боинг, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ», - говорится в документе.