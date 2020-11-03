Киев собирается получить контроль над Донбассом до местных выборов

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3 ноября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

На ближайшем заседании Минской группы по урегулирования конфликта на Донбассе украинская сторона намерена представить новый план решения вопроса. Команда Зеленского ранее заявляла, что выборы на Донбассе должны проводиться только после вывода войск и установления украинской власти над всей отделившейся территорией.



Условия Киева изложены в отдельном документе. По сути этот документ предлагает ликвидировать Донецкую и Луганскую республики. Планов о предоставлении автономии юго-восточным регионам у Киева нет. Украинское правительство намерено самостоятельно создать на отсоединённых территориях народную милицию, суды, установить государственный язык в регионе и т.д.



Зеленский заинтересован в получении контроля над ДНР и ЛНР до выборов. А чтобы их провести, необходимо вывести войска и начать реализовывать принятые Верховной Радой законы об особенностях местного управления.



